Tianzhou-8 Uzay Aracı Fırlatma Alanına Taşındı

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WENCHANG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na transfer edilen Tianzhou-8 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 Y9 taşıyıcı roket kombinasyonu, 13 Kasım 2024.

Çin'in Tianzhou-8 kargo uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-7 Y9 taşıyıcı roketi, fırlatma alanına dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, kargo uzay aracının yakın gelecekte uygun bir tarihte fırlatılacağını açıkladı.

Açıklamada, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planladığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. (Fotoğraf: Huang Guochang/Xinhua)