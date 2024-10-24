Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değeri, yüzde 23,5 artırılarak 21,6721 lira olarak belirlendi.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, ilgili kararın fiyatların belirlenmesine ilişkin 2'nci maddesine "Ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücüsüne bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanır." fıkrası eklendi.
Karar kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değeri, yüzde 23,5 artırılarak 21,6721 lira olarak güncellendi.
Karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Son Dakika › Güncel › Tıbbi Ürünler İçin Avro Değeri Artırıldı - Son Dakika
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