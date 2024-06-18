Tibet Antilopları Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Doğum Sezonuna Girdi - Son Dakika
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Tibet Antilopları Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Doğum Sezonuna Girdi

Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bir Tibet antilopu ve yeni doğmuş yavrusu görülüyor. Tibet antilopları, Qinghai-Tibet Platosu'nun yerel bir türü olup birinci sınıf devlet koruması altındadır. Yakın zamanda doğum sezonuna giren antilopların toplam nüfusu 300.000'i aşmaktadır ve bunların 200.000'den fazlası Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşamlarını sürdürmektedir.

18.06.2024 16:40
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NAGQU, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bir Tibet antilopu ve yeni doğmuş yavrusu görülüyor, 16 Haziran 2024.

Çin'in Qinghai-Tibet Platosu'nun yerel bir türü olan ve birinci sınıf devlet koruması altındaki Tibet antilopları yakın zamanda doğum sezonuna girdi. Tibet antiloplarının toplam nüfusu 300.000'i aşarken bunların 200.000'den fazlası Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşamlarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Tenzing Nima Qadhup/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Tibet Antilopları Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Doğum Sezonuna Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tibet Antilopları Qiangtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Doğum Sezonuna Girdi - Son Dakika
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