Tibet Antiloplarının Yıllık Göçü

LHASA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda göç eden Tibet antilopları, 10 Haziran 2025.

Her yıl hamile Tibet antilopları mayıs ile temmuz ayları arasında doğum yapmak üzere yıllık göçlerine başlıyor. Antilopların kurtlar ve ayılar gibi birçok doğal düşmanı da onları pusuya düşürmek için her zaman göç alanında bekliyor. Sadece göç etmeyi başarabilen antiloplar yavrularını dünyaya getiriyor.

Xizang Ekoloji ve Çevre Departmanı'nın verilerine göre bölgedeki Tibet antiloplarının sayısı an itibarıyla 300.000'in üzerine çıkmış durumda ve antilopların koruma statüleri "nesli tükenme tehlikesi altında" kategorisinden "neredeyse tehdit altında" kategorisine düşürüldü. (Fotoğraf: Tenzing Nima Qadhup/Xinhua)