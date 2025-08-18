Tibet Giysi Tekniği Kültürel Miras

LHASA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Tibet'e özgü giysi yapım tekniği, bölgesel somut olmayan kültürel miras olarak kabul ediliyor.

Losang Monlam da bu tekniğin kültürel mirasçıları arasında yer alıyor. 40 yılı aşkın süredir kendini bu tekniği yaşatmaya adayan 60 yaşındaki usta, bugüne kadar 100'ün üzerinde çırak yetiştirdi. Losang Monlam, Tibet giysileri üzerine ders kitapları hazırlanmasına ve bir veri tabanı oluşturulmasına da katkıda bulundu.