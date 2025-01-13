Tibet\'te Deprem Anması

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LHASA, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Dingri ilçesinde geçen hafta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenlendi.

Depremden en çok etkilenen bölge olan Chamco kasabasında pazartesi günü sabah saat 09.30'da düzenlenen etkinliğe katılan hükümet yetkilileri, kurtarma görevlileri ve yerel sakinlerden oluşan yüzlerce kişi, şapkalarını çıkararak ölenlerin anısına üç dakika saygı duruşunda bulundu.

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nın kuzey ana kampına ev sahipliği yapan Dingri'de 7 Ocak'ta meydana gelen şiddetli depremde 126 kişi hayatını kaybetmişti.