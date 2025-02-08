Tibet'te Depremzedelere Bayram Şiirleri

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LHASA, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Lnaze ilçesinin Gyiru köyündeki geçici bir barınakta depremzedeler için Bahar Bayramı şiirleri yazan gönüllüler, 26 Ocak 2025.

Ocak ayı başlarında Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentine bağlı Dingri ilçesini vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem 126 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce evin yerle bir olmasına neden oldu. Lnaze de dahil olmak üzere çevredeki birçok ilçe de depremden etkilendi.

Depremin vurduğu bölgelere hızla yardım götürüldü. Deprem sonrası yeniden yerleşim alanlarında geçici konut, su ve elektrik tedarikinin yanı sıra telefon ve internet hizmetlerine erişimin sağlanmasıyla yaşam normale döndü. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)