Tibet'te Geleneksel Ongkor Festivali Kutlandı
Shannan'da yerel halk, bol hasat dileğiyle Ongkor Festivali'ni coşkuyla kutladı.
SHANNAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Shannan kentindeki Tashi Chodan Topluluğu, ulusal somut olmayan kültürel miras kapsamında yer alan geleneksel Ongkor Festivali'ni kutladı. Yerel halk, cuma günü kutlanan festival sırasında bol hasat dileğiyle tarım arazileri etrafında geçit töreni düzenledi. Festival günleri, farklı bölgelerdeki mahsullerin olgunlaşma zamanlarına göre değişiklik gösteriyor.
Kaynak: Xinhua
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