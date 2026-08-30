Tibet'te Heyelan: 2000'den Fazla Kurtarma Görevlisi Gönderildi - Son Dakika
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Tibet'te Heyelan: 2000'den Fazla Kurtarma Görevlisi Gönderildi

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Xizang'da heyelan sonrası kaybolanları bulmak için 2000'den fazla kurtarma ekibi çalışıyor.

LHASA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde heyelanın yaşandığı bölgede heyelan ve kaya düşmesi gibi riskleri izlemek için lazer tabanlı yapay zeka izleme cihazı kullanan kurtarma ekipleri, 30 Ağustos 2026.

Heyelan bölgesine, kaybolan kişileri arama ve kurtarma çalışmaları için şu ana kadar 2.000'den fazla kurtarma görevlisi gönderildi. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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