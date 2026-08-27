Tibet\'te Heyelan: 300\'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

GYİRONG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı çevresindeki köylerde yaşayanların tamamı tahliye edildi.

Çarşamba günü meydana gelen heyelanın ardından Xizang sınır denetleme yetkililerine bağlı kurtarma ekiplerinin desteğiyle sınır kapısı yakınlarındaki köylerde yaşayan 300'den fazla kişi, Gyirong ilçesindeki güvenli noktalara götürüldü.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.