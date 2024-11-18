Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Bağdat'ta Bakan Bolat ile başkanlık ettiği heyeti kabul etti.

Sudani, Irak'ın Türkiye ile çeşitli alanlarda ciddi ve gerçek bir ortaklığa ulaşmaya açık olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca iki hafta içerisinde çalışmalarını gerçekleştirecek Irak-Türk Ekonomi ve Ticaret Komitesi toplantısına da değinildi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sudani'ye selamlarını ileterek, iki ülke arasında gelişen ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde mutabakata varılan çerçevede ilerlemesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Ayrıca Bolat, Türkiye'nin bölge ve dünya için önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'ne desteğini yineledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle Irak'a ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programında konuşmuştu.

Bakan Bolat, açılış konuşmalarının ardından Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman el-Greyri ile fuaye alanında bulunan Türk ve Iraklı firmaları ziyaret emişti. İki ülke ilişkileri açısından katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan iki bakan, firmaların taleplerini ve önerilerini dinlemişti.