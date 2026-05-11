Ticaret Bakanı Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve Beraberindeki Heyet ile Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanı Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve Beraberindeki Heyet ile Gerçekleştirdi

11.05.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet ile birlikte görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belçika ile mevcut ekonomik işbirliğimizi ve ticaret ilişkilerimizi stratejik boyutu ile değerlendirme imkânı bulduk. Belçika ile ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik" dedi.

(İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet ile birlikte görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belçika ile mevcut ekonomik işbirliğimizi ve ticaret ilişkilerimizi stratejik boyutu ile değerlendirme imkanı bulduk. Belçika ile ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetleriyle ülkemizi ziyaret eden Majesteleri Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki Belçikalı Bakan ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet ile, 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdik."

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Maxime Prévot, Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Sayın Theo Francken, Brüksel-Başkent Bölgesi Bakan-Başkanı Sayın Boris Dilliès, Flaman Bölgesi Başbakanı Sayın Mathias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Sayın Pierre-Yves Jeholet'in de hazır bulunduğu görüşmemizde, Belçika ile mevcut ekonomik işbirliğimizi ve ticaret ilişkilerimizi stratejik boyutu ile değerlendirme imkanı bulduk.

Belçika ile ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. 2012 yılında gerçekleştirilen son Belçika Ekonomi Misyonundan 14 yıl sonra, Belçika devletinin 200'den fazla Belçikalı şirketten 420 iş insanlarıyla böylesi üst düzey bir ziyareti yeniden ülkemize gerçekleştirmeleri son derece önemli ve anlamlıdır. Her iki ülke arasında siyasi diplomatik ekonomik ticaret ve yatırım ilişkileri güçlüdür ve büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve Beraberindeki Heyet ile Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu ilçede güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu ilçede güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:24:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ve Beraberindeki Heyet ile Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.