Ticaret Bakanı'ndan Avusturya ile Hedef 6 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ticaret Bakanı'ndan Avusturya ile Hedef 6 Milyar Dolar

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Ticaret Bakanı Bolat, Avusturya ile 2025'te 6 milyar dolarlık ticaret hedeflediklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avusturya ile ticaret hacminin 2025'te 4,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştığını belirterek, "Görüşmemizde ikili ticaretimizde yakalanan pozitif ivme ile önümüzdeki dönemde 6 milyar dolarlık ticaret hacmine dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde ulaşmayı arzu ettiğimizi ifade ettik." açıklamasında bulundu.

Bolat, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ın ziyaretindeki heyetler arası görüşmeye katıldığını bildirdi.

Avusturya ile ticaret hacminin geçen yıl 4,4 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını anımsatan Bolat, şunları paylaştı:

"Görüşmemizde ikili ticaretimizde yakalanan pozitif ivme ile önümüzdeki dönemde 6 milyar dolarlık ticaret hacmine dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde ulaşmayı arzu ettiğimizi ifade ettik.

Avusturya ile karşılıklı yatırımlarımız da ekonomik ortaklığımızın önemli bir unsurunu oluşturuyor. Türkiye'de 1075 Avusturyalı şirketin faaliyette bulunması Avusturya'nın ülkemizdeki doğrudan yatırım stokunun 4,8 milyar dolara, Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımlarının ise 1,8 milyar dolara ulaşmış olması, bunun önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde yatırım portföyü ve hacmimizi çeşitlendirerek, mevcut yatırım ilişkilerimizi daha da artırmayı hedefliyoruz."

Bolat, heyetler arası görüşmede ayrıca, Avusturya'nın resmi ihracat kredi kurumu Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) ile Türk Eximbank arasında yapılan işbirliği anlaşmasının sunduğu imkanların da dikkate alınarak, Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin sahip olduğu deneyim ve uzmanlığın, Avusturyalı yüksek teknoloji mühendislik şirketleri ve finansman olanakları ile birleştiğinde üçüncü ülkelerde ortak projeler üstlenilmesi bakımından büyük potansiyel bulunduğunu vurguladıklarını kaydetti.

Avusturya ile ticari ilişkilerdeki artış eğilimini dikkate alarak, kara yolu taşımacılığında tam serbestleşmenin sağlanması hedeflerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Mevcut geçiş belgelerinin sayısının artırılması yönündeki beklentimizi paylaştık, Avusturya ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken, aynı zamanda AB çatısı altında "Sanayi Hızlandırma Yasası" başta olmak üzere yeşil ve dijital dönüşüm, kamu alımları ve ticaret politikaları alanlarında iş birliği içerisinde hareket etmemiz gerektiğini aktardık. Avusturya ile ikili ticaretimizi daha da artırmak, iş dünyalarımız arasındaki bağları güçlendirmek ve ekonomik ilişkilerimizi daha kurumsal bir zemine taşımak konusunda kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı'ndan Avusturya ile Hedef 6 Milyar Dolar - Son Dakika

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