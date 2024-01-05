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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomideki güncel gelişmeler ile ekonomik faaliyetlerin finansmanı değerlendirildi. Bakan Bolat, bankacılık sektörünün ülke ekonomisinin gelişmesi ve ticari hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğunu belirtti. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise Türkiye ekonomisinin potansiyel hıza yakın bir düzeyde büyüdüğünü ve öngörülebilirliğin arttığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü
05.01.2024 - 18:11,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB Yönetim Kurulu ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomideki güncel gelişmeler ile ekonomik faaliyetlerin finansmanı değerlendirilirken, özellikle döviz kazandırıcı sektörlere, KOBİ'lere ve esnafa kullandırılan kredilerdeki gelişmelere değinildi.

Açıklamada, toplantının ardından yaptığı değerlendirmesine yer verilen Bakan Bolat, "Bankacılık sektörü, ekonominin dinamik ve ticari hayatın hareketli olduğu ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi ve piyasanın sorunsuz şekilde işlemesine katkı sunarak ülke ekonomisinin gelişmesi ile birlikte ticari hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

" Türkiye Yüzyılı'nda milli ekonomimizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefinde; güçlü yapısı ve yenilikçi anlayışıyla Türk bankacılık sektörü KOBİ'lerimizin ticari hayatta kalmasını sağlamak başta olmak üzere, ticari akışın sürekliliğinde, sağladıkları finansman ve teminat destekleriyle firmalarımızın dış pazarlara girerek mal ve hizmet ihracatımızın artırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir."

"Öngörülebilirlik arttı ve beklentiler iyileşti"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da görüşmede Bakan Bolat'a, bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi sunduklarını ve değerlendirmelerini aldıklarını bildirdi.

Dünyada büyümenin ve ticaretin yavaş seyrettiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin potansiyel hıza yakın bir düzeyde büyüdüğünü, öngörülebilirliğin arttığını ve beklentilerin iyileştiğini kaydeden Çakar, "Orta Vadeli Program, yatırımcılar tarafından olumlu değerlendiriliyor. Enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması, TL talebinin artırılması, bütçe disiplinin sağlanması ve rezervlerin güçlendirilmesi hedeflerini tutarlı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, makro dengelerin daha sağlıklı bir şekilde kurulması sayesinde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam artışı odaklı büyümenin en iyi şekilde devam edeceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi politikasının odağıyla uyumlu olarak son dönemde kredilerde imalat sanayinin, ihracatın ve KOBİ'lerin payı artıyor. İhracat kredilerinin ticari kredilerdeki payı son 2 yılda 6 puan yükseldi. Bankacılık sektörünün sağlıklı bilanço yapısı, tecrübeli yönetimi, ehil insan gücü, yeni teknoloji ile desteklenen ürün ve hizmet çeşitliliği ve iklim risklerini dikkate alan yaklaşımı büyümeye destek olmaya devam edecek."

Kaynak: AA
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