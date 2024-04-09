Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı

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Türkiye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü katliam nedeniyle ticaret kısıtlaması uygulama kararı aldı. İsrail'e ihracatı kısıtlanan ürün grupları arasında alüminyum, çelik, inşaat malzemeleri ve kimyasal ürünler bulunuyor.

09.04.2024 09:01  Güncelleme: 09:17
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, 9 Nisan 2024ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FİLİSTİNLİLERİN YARDIMA ULAŞMALARI ENGELLENMEKTEDİR"

"İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır.

"Gazze Şeridi'nde hayata tutunmaya çalışan Filistin halkı, çağımızda benzeri görülmemiş biçimde açlıkla ve her türlü yoklukla mücadele etmekte, en temel gıda maddelerine, tıbbi yardım ve malzemeye ulaşmaları İsrail tarafından engellenmektedir. Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, önce kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm arayışlarının hâkim olması ve Gazze'nin yeniden imarı için, gerek taraflar nezdinde, gerekse uluslararası arenada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yapıldığı bildirildi.

"TÜRKİYE FİLİSTİN'E YARDIMDA EN ÖNDE GELEN 2 ÜLKEDEN BİRİ"

Açıklamanın devamında, "Türkiye, İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Gazze'ye ve Gazze halkının yardımına koşarak, başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırmış ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olmuştur.

Bununla beraber, İsrail, uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam etmekte, uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ve kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saymaktadır.

İsrail bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapıtaşları olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bu yönde almış oldukları hiçbir kararı maalesef uygulamamıştır" denildi.

Bakanlık, kısıtlama kararını duyurduğu açıklamada ayrıca şunları belirtti:

Bu kapsamda,

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2728, 2720 ve 2712 sayılı kararları,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ES-10/21 ve ES-10/22 sayılı kararları,

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin A/HRC55/L.30 sayılı kararı,

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhinde soykırım sözleşmesini ihlal iddiasıyla açılan dava kapsamında aldığı 26 Ocak ve 28 Mart 2024 tarihli ihtiyati tedbir kararları,

İsrail'e çok açık biçimde ateşkese varması, ve BM ile tam işbirliği içinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere tüm temel insani yardımların kesintisiz şekilde sağlanmasına izin vermesi yükümlülüğü getirmiştir.

Özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın söz konusu kararları hukuken bağlayıcıdır.

Türkiye, tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını defaatle açıklamıştır.

9 NİSAN'DAN İTİBAREN İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

Bu doğrultuda, Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.

Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Esasen, çok önceden bu yana, İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir.

Gazze Şeridi'nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak, bugüne kadar olduğu gibi Filistin'in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

İsrail'e ticareti kısıtlanan ürün grupları şu şekilde:

  • Alüminyum Profiller
  • Alüminyum Teller
  • Boyalar
  • Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
  • Beton Mikserleri
  • Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
  • Çelik Filmaşin
  • Çelik Kaplar ve Depolar
  • Çelik Köprü Aksamı
  • Çelik Kuleler
  • Çelik Profiller
  • Çimento
  • Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve
  • Levhalar
  • Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
  • Demir-Çelik Tüm Teller
  • Ekskavatörler
  • Elektrik Kabloları
  • Elektrik Panoları
  • Fayanslar
  • Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
  • Forkliftler
  • Granit
  • Halat ve Kablolar
  • Hırdavat Ürünleri
  • Hidrolik Yağlar
  • İnşaat Demiri
  • İnşaat Makinaları
  • İnşaat Yalıtım Malzemeleri 29. İnşaatta Kullanılan Camlar 30. Kimyasal Bileşikler
  • Kimyasal Gübreler
  • Klinker
  • Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
  • Kükürt
  • Madeni Yağlar
  • Makaralı Zincirler
  • Mermer
  • Metal İşleme Makinaları
  • Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
  • Mineral Gübreler
  • Motor Yağları
  • Paletler
  • Plastik Borular
  • Sandviç Paneller
  • Seramikler
  • Solvent Boyalar
  • Tel Çekme Makinaları
  • Testere Makinaları
  • Tuğlalar
  • Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
  • Vernikler
  • Vinçler
  • Yapıştırıcılar ve Tutkallar
  • Yassı Çelik Ürünleri
Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail\'e ihracatı kısıtladı

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

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  • Kazım Özkan: önceden yapacaktiniz eşşek dereye inmeden önce 28 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Terör rejimiyle ticaret olmaz. Hiçbir ürünü ihraç etmeyin ve hiçbir ürünü de almayın. Milleti oyalamayın. 23 2 Yanıtla
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  • Yunus Uslu: Bitti mi ticaret !!! Niye tüm ürünler değil . Halk uğraşıyor boykot ediyor ama ürünler hiç olmasa halkta yorulmaz demi 6 1 Yanıtla
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