Ticaret Bakanlığı, e-ticarette et ürünleri için gramaj bilgisi uyarısını TOBB'a gönderdi. - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, e-ticarette et ürünleri için gramaj bilgisi uyarısını TOBB'a gönderdi.

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Ticaret Bakanlığı, e-ticarette hamburger, döner, iskender ve köfte gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin açıkça belirtilmesi için TOBB'a uyarı gönderdi. Bakanlık, inceleme ve CİMER şikayetlerinde bazı işletmelerin gramaj bilgisi vermediğini veya eksik bilgilendirdiğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, e-ticaret platformlarında satışa sunulan hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerde kullanılan etin gramaj bilgisinin belirtilmesine ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) uyarı yazısı gönderdi.

Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"E-ticarette döner, köfte, hamburger vb. et ürünlerinin gramajı bilgisinin verilmesine dair yükümlülükler yönetmelikle geçerlidir. Gramaj bilgisinin paylaşılması zorunluluğuna ve sorumluluğuna dair Ticaret Bakanlığımız sektöre uyarı yazısı iletmiştir. Tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, e-ticaret platformlarında satışa sunulan hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgisinin açık ve eksiksiz şekilde belirtilmesine ilişkin mevcut yükümlülüklerin yeniden hatırlatılması için TOBB'a yazımızı ilettik. Mevzuat kapsamında tüketicilere ürünlerin temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır bilgi sunulması gerekiyor. Ancak yapılan incelemelerde ve CİMER üzerinden gelen şikayetlerde, bazı işletmelerin ürün açıklamalarında gramaj bilgisine yer vermediği veya eksik bilgilendirme yaptığı görüldü."

'TİCARETTE ŞEFFAFLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR'

Bekir Kaplan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın aynı tür ürünleri gramaj ve fiyat bakımından sağlıklı şekilde karşılaştırabilmesi, satın alma kararlarını doğru ve şeffaf bilgiler ışığında verebilmesi büyük önem taşıyor. E-ticaret platformlarının ve satıcıların mevcut yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri, tüketici haklarının korunması ve ticarette şeffaflığın güçlendirilmesi açısından önem arz ediyor. Tüketicilerimizin haklarını korumak ve elektronik ticarette güvenilir alışveriş ortamını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: DHA
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