Ticaret Bakanlığı Gaziosmanpaşa'da trençkot fiyatını inceleyip tutanak düzenledi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Gaziosmanpaşa'da trençkot fiyatını inceleyip tutanak düzenledi

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Ticaret Bakanlığı Gaziosmanpaşa\'da trençkot fiyatını inceleyip tutanak düzenledi
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Ticaret Bakanlığı, Gaziosmanpaşa'daki giyim işletmesinde iki trençkot ürününün fiyat hareketlerini inceleyip tutanağı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderdi. İşletmeye mesafeli satış sözleşmesindeki iki ihlal nedeniyle idari işlem uygulandı.

(ANKARA)- Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir giyim işletmesinde CİMER başvuruları üzerine denetim yapıldığını bildirdi. İki trençkot ürününün fiyat hareketlerinin incelendiğini belirten Kaplan, denetim tutanağının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini, mesafeli satış sözleşmesindeki iki ihlal için idari işlem uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından, bir giyim markasının trençkot fiyatını artırdığına ilişkin paylaşımı alıntılayarak denetim sonuçlarını duyurdu. Alıntılanan paylaşımda, aynı ürünün indirimli satış fiyatının 2 bin 599 liradan 4 bin 499 liraya yükseldiğini gösteren görseller yer aldı.

Kaplan, CİMER başvuruları üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren işletmede haksız fiyat, fiyat etiketi ve tüketici mevzuatı kapsamında denetim gerçekleştirdiğini belirtti.

İKİ TRENÇKOT ÜRÜNÜNÜN FİYAT HAREKETLERİ İNCELENDİ

Kaplan, 2 Ekim 2026 tarihli CİMER şikayetleri üzerine yürütülen denetimde, "Yüksek Yaka Trençkot (Kamel)" ve "Yüksek Yaka Trençkot (Yağ Yeşili)" isimli iki ürünün bir aylık fatura dökümlerinin incelendiğini bildirdi. Firma yetkilisinin savunmasına ilişkin Kaplan, şu bilgileri paylaştı:

"Firma yetkilisi savunmasında, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde 2.599 TL olan satış fiyatının stok eritme amacıyla uygulanan indirimli fiyat olduğunu, ürün stoklarının tükenmesinin ardından fiyatın 4.999 TL baz alınarak yüzde 10 indirimle 4.499 TL olarak yeniden düzenlendiğini beyan etti.

Yapılan tespitler doğrultusunda düzenlenen Haksız Fiyat Denetimi Tutanağı, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi."

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE İKİ İHLAL TESPİT EDİLDİ

Kaplan, 30 Eylül 2026 tarihli bir başka CİMER başvurusu üzerine aynı işletmede yapılan denetimde, tüketicinin 25 Eylül'de verdiği siparişin 1 Ekim'de saat 10.05'te kargo dağıtımına çıkarıldığı ve aynı gün saat 11.30'da sorunsuz teslim edildiğinin kargo kayıtlarından tespit edildiğini aktardı.

İşletmenin mesafeli satış sözleşmesindeki aykırılıklara ilişkin Kaplan, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, işletmenin mesafeli satış sözleşmesinde cayma hakkı süresinin 7 gün olarak belirlendiği ve satıcıya ait bilgiler arasında bulunması zorunlu olan MERSİS numarası veya Vergi Kimlik Numarasına yer verilmediği belirlendi.

Söz konusu uygulamaların Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasına ve 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu tespit edilerek işletme hakkında her iki ihlal kapsamında gerekli idari işlemler uygulandı.

İşletmede 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen fiyat etiketi denetiminde ise herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmedi.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarının korunması, mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi ve piyasalarda adil, şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamının tesis edilmesi amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
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