Ticaret Bakanlığı, Kontrol Denetimleri ile 5,7 Milyar Lira Gelir Kaybını Önledi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, Kontrol Denetimleri ile 5,7 Milyar Lira Gelir Kaybını Önledi

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen sonradan ve 2'ncil kontrol denetimleri ile 5,7 milyar lira gelir kaybını önlediklerini açıkladı. Dış ticaret işlemlerinin güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde, birçok firma ve gümrük beyanı incelendi.

22.11.2024 10:50
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TİCARET Bakanlığı, yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen sonradan ve 2'ncil kontrol denetimleri neticesinde devletin 5,7 milyar lira gelir kaybının önüne geçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ticaretin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğü belirtilerek, "Küresel ticarete entegre olan Türkiye'nin gümrüklerinde küresel ticaretin bu karmaşık yapısı altında 2024 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 6 milyon beyanname ile 500 milyar dolarlık dış ticaret işlemi gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nca dış ticaret işlemlerimizi en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmek amacıyla, bir yandan cari gümrük işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını sağlarken, diğer yandan sonradan ve 2'ncil kontrol denetimleri ile geçmiş dönemlerde yapılan beyanların doğruluğu ve geçerliliği sürekli kontrol ediliyor. Sonradan kontrol ve 2'ncil kontrol çalışmaları kapsamında, firmaların geçmişe dönük dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken, ek olarak işlemleri tamamlanmış gümrük beyannameleri Ticaret Bakanlığı'nca sürekli taranarak ve şüpheli görülen beyannameler detaylı olarak tekrar inceleniyor. Hem sonradan kontrol denetimine tabi tutulacak firmaların seçiminde, hem de 2'ncil kontrole tabi tutulacak şüpheli beyannamelerin tespitinde, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ileri analitik teknikler kullanılıyor. Bu sayede yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanlar ayıklanabiliyor" denildi.

Gerçekleştirilen sonradan ve 2'ncil kontrol denetimlerinin sonuçlarına ilişkin, "Söz konusu çalışmalar sonucunda, 2024 yılı ilk 10 ayında 234 firma Ticaret Bakanlığı müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutularak, diğer taraftan 2'ncil kontrol incelemelerinde ise 7 bin 692 adet gümrük beyannamesi için ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edildi. Bu kapsamda, sonradan ve 2'ncil kontrol denetimleri neticesinde 2024 yılı ilk 10 aylık dönemde yaklaşık 5,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek kamunun gelir kaybının önüne geçilmiştir. Bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı, Kontrol Denetimleri ile 5,7 Milyar Lira Gelir Kaybını Önledi - Son Dakika

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