Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Denetimi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sebze ve meyve hallerinde çifte fatura tespit edilen firmalara cezai işlem başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı, sebze ve meyve hallerinde yapılan denetimlerde; birden fazla fatura (çifte fatura) düzenleyerek vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açtığı belirlenenlere cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.

'FİYAT ŞİŞİRME SUÇÜSTÜ TESPİT EDİLDİ'

Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda; hallerdeki bazı işletmeler tarafından Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığının tespit edildiği kaydedilerek, "Bununla bağlantılı olarak birden fazla fatura (çifte fatura) düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu fiillerle, hem kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, hem de piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu sabittir" denildi.

'CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak, "Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere, hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi ticari hayatın olağan akışını bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi, yasa dışı yöntemlerle kanunlarımızı bypass etmeye yönelik her türlü girişime anında müdahale ederek, gereken yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 10:03:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.