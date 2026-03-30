Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Denetimi

TİCARET Bakanlığı, sebze ve meyve hallerinde yapılan denetimlerde; birden fazla fatura (çifte fatura) düzenleyerek vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açtığı belirlenenlere cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.

'FİYAT ŞİŞİRME SUÇÜSTÜ TESPİT EDİLDİ'

Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda; hallerdeki bazı işletmeler tarafından Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığının tespit edildiği kaydedilerek, "Bununla bağlantılı olarak birden fazla fatura (çifte fatura) düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu fiillerle, hem kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, hem de piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu sabittir" denildi.

'CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak, "Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere, hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi ticari hayatın olağan akışını bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi, yasa dışı yöntemlerle kanunlarımızı bypass etmeye yönelik her türlü girişime anında müdahale ederek, gereken yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.