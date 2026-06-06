Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servis Uyarısı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servis Uyarısı

06.06.2026 10:36
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Bakanlık, sahte servislerle ilgili denetimleri artırarak tüketicileri uyardı; SERBİS sistemi öneriliyor.

TİCARET Bakanlığı, klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok ürünlere ilişkin vatandaşları sahte servislere karşı uyardı. Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile tüketicilerin, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir kaynaktan ulaşabildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin mağdur edilmesini engellemek amacıyla, yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerimizi ve idari yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüketicilerimiz, satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis arıyor. Ancak bu yöntem her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor; tüketicilerimizin sahte yetkili servislerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor. Son yıllarda giderek artan bu tür aldatıcı uygulamalar, hem tüketici mağduriyetlerine yol açıyor hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar veriyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe artan servis ihtiyacı, sahte servis faaliyetlerinde de belirgin bir artışa neden oluyor" denildi.

'RESMİ İNTERNET SİTELERİ VEYA SERBİS ÜZERİNDEN TEYİT BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Sahte servisler nedeniyle tüketicilerimiz; fahiş servis ücretleri ödüyor, orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaşıyor, ürünlerini hasarlı veya hiç onarılmadan geri alıyor, yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünleri garanti kapsamı dışında kalıyor, hatta bazı durumlarda ürünlerini tamamen kaybedebiliyor. Bunun yanı sıra, kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabiliyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla geliştirdiğimiz SERBİS ile tüketicilerimiz, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir bir kaynaktan kolaylıkla ulaşabiliyor. Sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak, yaptığımız düzenlemelerle üretici ve ithalatçı firmalara, tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirdik. Tüketicilerimizin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için; servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu ise üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya SERBİS üzerinden teyit etmeleri büyük önem taşıyor. 'SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma' anlayışıyla, yetkili servis görünümünde hizmet veren sahte servislere yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servis Uyarısı - Son Dakika

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