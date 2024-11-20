Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketici Mağduriyetine Karşı 19 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketici Mağduriyetine Karşı 19 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı, haksız ticari uygulamalar ve yanıltıcı reklamlara karşı toplamda 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tüketicilere indirim dönemlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

20.11.2024 09:28
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TİCARET Bakanlığı, tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, kasım indirimlerinin devam ettiği belirtilerek mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere yönelik uyarılarda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Reklam Kurulu'nun 12 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 351 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi. Toplantıda, 164 adet dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulunurken, alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca eksik bilgilendirme nedeni ile müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyidelerine karar verildi. 2024 yılının ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1704 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 adet dosya hakkında durdurma cezasının ve toplam 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişimin engeli uygulanmasına karar verildi" denildi.

Reklam Kurulu tarafından indirimli satışlara ilişkin çok sayıda reklam ve ticari uygulama için inceleme kararı alındığı belirtilerek, "İncelemesi tamamlanan 14 adet dosyadan 12 adedi aykırı bulunmuştur. Kasım indirimlerinin de devam ettiği dikkate alınarak, tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları için alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketici Mağduriyetine Karşı 19 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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