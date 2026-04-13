Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanlığı Yemek Sipariş Platformlarında Şeffaflık Düzenlemesi Yaptı

13.04.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği hizmet bedellerinin şeffaf bir şekilde gösterilmesini zorunlu hale getirdi. Bu düzenleme ile restoranlar maliyetlerini daha iyi görebilecek, tüketicilere daha net bilgiler verilecektir.

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedellerinin satıcı panellerinde kalem kalem gösterilmesini zorunlu hale getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yoğunlaşan şikayetler üzerine elektronik ticarette şeffaflığı artırmak, hizmet bedellerini açık ve öngörülebilir kılmak amacıyla düzenleme yapıldığı belirtildi.

Alınan kararlar kapsamında, restoranlar tüm maliyet bileşenlerini net bir şekilde görebilecek ve ticari kararlarını daha bilinçli verebilecek. Ayrıca, tüketicilere sipariş onayı sırasında tahsil edilen giderler hakkında bilgilendirme yapılacak. Kampanyalara katılım gönüllülük esasına bağlanarak, işletmelerin mali yükleri azaltılacak ve ek hizmetler için açık bildirim zorunlu hale getirildi.

İndirimli satışlarda komisyon hesaplamaları sadeleştirildi; indirim restoran tarafından yapılırsa komisyon tüketici ödemesi üzerinden, pazar yeri katkısı varsa buna göre hesaplanacak. Bakanlık, bu düzenlemelerle elektronik ticarette güven ve istikrarı sağlamayı hedefliyor ve ilave adımlar atmayı planlıyor.

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:20:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.