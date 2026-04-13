Ticaret Bakanlığı Yemek Sipariş Platformlarında Şeffaflık Düzenlemesi Yaptı

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedellerinin satıcı panellerinde kalem kalem gösterilmesini zorunlu hale getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yoğunlaşan şikayetler üzerine elektronik ticarette şeffaflığı artırmak, hizmet bedellerini açık ve öngörülebilir kılmak amacıyla düzenleme yapıldığı belirtildi.

Alınan kararlar kapsamında, restoranlar tüm maliyet bileşenlerini net bir şekilde görebilecek ve ticari kararlarını daha bilinçli verebilecek. Ayrıca, tüketicilere sipariş onayı sırasında tahsil edilen giderler hakkında bilgilendirme yapılacak. Kampanyalara katılım gönüllülük esasına bağlanarak, işletmelerin mali yükleri azaltılacak ve ek hizmetler için açık bildirim zorunlu hale getirildi.

İndirimli satışlarda komisyon hesaplamaları sadeleştirildi; indirim restoran tarafından yapılırsa komisyon tüketici ödemesi üzerinden, pazar yeri katkısı varsa buna göre hesaplanacak. Bakanlık, bu düzenlemelerle elektronik ticarette güven ve istikrarı sağlamayı hedefliyor ve ilave adımlar atmayı planlıyor.