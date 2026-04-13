Yemek Sipariş Platformlarında Şeffaflık Düzenlemesi Yürürlükte

Son dönemde sosyal medyada artan kullanıcı ve işletme şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş hizmeti sunan elektronik ticaret platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, platformların restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretlerin ayrıntılı biçimde gösterilmesi zorunlu hale getirildi. İşletmeler komisyon, taşıma ve görünürlük gibi hizmet bedellerini kendi panelleri üzerinden açıkça takip edebilecek, bu da maliyet analizlerini kolaylaştıracak.

Tüketiciler de sipariş onayı aşamasında, ödedikleri ücretlerin hangi hizmet kalemlerinden oluştuğu hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca, platformların temel hizmetler için ek ücret talep etmesi yasaklandı ve kampanyalara katılım tamamen gönüllü hale getirildi. Restoranlar, sunulan ek hizmetleri onaylarına bağlı olarak iptal edebilecek.

Ticaret Bakanlığı, bu değişikliklerle sektörde şeffaflığı artırmayı, ticari dengeyi sağlamayı ve uzun vadeli güven ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bakanlık, gerektiğinde ilave düzenlemelerin de yapılabileceğini belirtti.