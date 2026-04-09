Televizyonlar Yenilenmiş Ürün Kapsamına Alındı, YÜBİS ile Güvenli Takip Başlıyor - Son Dakika
Televizyonlar Yenilenmiş Ürün Kapsamına Alındı, YÜBİS ile Güvenli Takip Başlıyor

09.04.2026 05:19
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün ekosistemini genişleterek televizyonları da ikinci el teknoloji pazarına dahil etti. Yeni yönetmelik taslağı ile tüketiciler garantili alışveriş yapabilecek ve Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile cihazların geçmişi takip edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de ikinci el teknoloji pazarını kayıt altına alan ve tüketicilere garantili alışveriş imkanı sunan yenilenmiş ürün ekosistemini genişletiyor. Hazırlanan yeni yönetmelik taslağı ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan sonra televizyonlar da resmen yenilenmiş ürün kapsamına dahil edildi. Bu hamleyle, kullanılmış televizyonlar yetkili merkezlerde elden geçirilerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde ekonomiye geri kazandırılacak.

Bakanlığın taslağında en dikkat çekici maddelerden biri, Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) adıyla yeni bir dijital altyapının kurulacak olması. Bu sistem sayesinde, yenileme sürecine giren her bir cihazın geçmişi, yapılan işlemler ve sertifika durumu anlık olarak takip edilebilecek. YÜBİS, özellikle ikinci el piyasasında büyük sorun teşkil eden kayıp, çalıntı veya kaçak ürünlerin sisteme girişini engellemek için emniyet birimleriyle entegre çalışacak.

Yeni düzenleme, tüketici haklarını koruma noktasında da önemli iyileştirmeler getiriyor. Taslağa göre, yenilenmiş bir televizyon veya başka bir elektronik cihaz satın alan kullanıcılar, herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilecek. Üstelik bu hak sadece internet satışlarında değil, fiziksel mağazalardan yapılan alımlarda da geçerli olacak. Ayrıca, bir ürünün suistimal edilmesini önlemek amacıyla, satış tarihinden itibaren en az 30 gün geçmeden aynı cihazın tekrar yenileme işlemine girmesi yasaklanıyor.

Televizyonların kapsama alınması, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük önem taşıyor. Yenilenmiş ürünler, sıfır modellere göre çok daha uygun maliyetlerle üst segment televizyonlara ulaşma imkanı sunuyor. İkinci el ürünlerin aksine, yenilenmiş ürünler en az 12 ay süreyle yenileme merkezinin garantisi altında satılıyor ve cihazların tüm fonksiyonları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı merkezlerde test edilerek sıfır kondisyonuna getiriliyor. Bu sistem, elektronik atık miktarını azaltarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor ve milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Ocak 2022'den bu yana Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyondan fazla ürünün yenilenerek ekonomiye kazandırıldığı belirtiliyor. Halihazırda 25 yetkili yenileme merkezinin bulunduğu sektörde, televizyonların da sürece dahil edilmesiyle bu rakamın katlanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın paydaşların görüşüne sunduğu bu yönetmelik taslağının, Resmi Gazete'de yayımlanmasından üç ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Son Dakika Güncel Televizyonlar Yenilenmiş Ürün Kapsamına Alındı, YÜBİS ile Güvenli Takip Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Televizyonlar Yenilenmiş Ürün Kapsamına Alındı, YÜBİS ile Güvenli Takip Başlıyor - Son Dakika
