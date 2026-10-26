Ticaret Bakanlığı, peşinatı satış fiyatı gibi gösteren ilana 28 bin 620 TL ceza verdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, peşinatı satış fiyatı gibi gösteren ilana 28 bin 620 TL ceza verdi

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Ticaret Bakanlığı, peşinatı satış fiyatı gibi gösteren ilana 28 bin 620 TL ceza verdi
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Ticaret Bakanlığı, satış fiyatı 2 milyon TL gösterilen ancak bu tutarın yalnızca peşinat olduğu anlaşılan emlak ilanına 28 bin 620 TL idari para cezası verdi. Bakanlık Müşaviri Bekir Kaplan, benzer yanıltıcı ilanlara da ceza uygulandığını ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilmesine rağmen bu tutarın yalnızca peşinat olduğu anlaşılan emlak ilanını yayımlayan işletmeye 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Kaplan, benzer ilanlara yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından bir vatandaşın şikayet paylaşımını alıntılayarak "Vatandaşı yanıltan emlak ilanına 28 bin 620 TL ceza" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiriminiz için öncelikle teşekkür ederiz. Söz konusu ilan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz, Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesince incelendi. İlanda bir dairenin fiyatı 2 milyon TL olarak belirtiliyor, ancak vatandaşımız aradığında bu rakamın dairenin satış fiyatı değil, yalnızca peşinat olduğu söyleniyor. Vatandaşımızın zamanını boşa harcayan, yanlış bilgiyle karar vermesine yol açan ve güven duygusunu zedeleyen bu yanıltıcı ilan nedeniyle ilgili işletmeye 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.

BENZER İLANLARA DA CEZA UYGULANDI

Bu ilanın dışında, bölgede benzer şekilde vatandaşı yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de aynı şekilde ceza uygulanmış olup, halen inceleme sürecimiz ve idari yaptırımlarımız sürmekte. Açıkça ifade edelim: İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, peşinatı satış fiyatı gibi gösteren ilana 28 bin 620 TL ceza verdi - Son Dakika
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