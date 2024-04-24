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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in yürürlükten kaldırıldığına ilişkin Ticaret Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre; 13 Nisan 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.