Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna anlaşmasının 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girdiğini duyurdu - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna anlaşmasının 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girdiğini duyurdu

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna anlaşmasının 1 Ekim 2026\'da yürürlüğe girdiğini duyurdu
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girdiğini açıkladı. Gümrük vergisi düzenlemeleri 1 Ocak 2027'de başlayacak; anlaşma, ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolara ulaşması hedefine yönelik çerçeve sunuyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak" denildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın bugün yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Ukrayna, ticari ilişkileri daha öngörülebilir bir çerçevede geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Anlaşma, mevcut koşullarda iki ülke arasındaki ticaretin daha öngörülebilir kurallar çerçevesinde sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolara ulaşması yönündeki ortak hedef doğrultusunda ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturuyor.

Tarafların hassas sektörleri de dikkate alınarak hazırlanan Anlaşma, mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar, elektronik ticaret, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük iş birliğine ilişkin düzenlemeler içeriyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin ticari akışların desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde Anlaşma, Türk ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunarken, diğer üçüncü ülke tedarikçilerine karşı rekabet avantajı sağlayacak."

Kaynak: ANKA
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