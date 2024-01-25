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Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticareti kamu spotu videosu - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticareti kamu spotu videosu

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu videosu yayımladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kamu yararına yönelik spot film olarak kabul edilen bu video, yayın kuruluşlarında yayınlanması önerilen ve reklam sürelerine dahil edilmeyen bir içerik olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticareti kamu spotu videosu
25.01.2024 - 20:38,  Güncelleme: 20:39
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Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti kamu spotu videosu yayımladı

TİCARET Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla kamu spotu videosu yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasına göre 'kamu yararına yönelik spot film' olarak kabulü ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesi, yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplarında dikkate alınmaması ifade edilmiş olup, RTÜK'ün resmi internet sitesinde 'Öncelikli Yayınlar Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Radyo, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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