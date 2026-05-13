Ticaret Borsası\'ndan Sezerer\'e Ziyaret

Sivas Ticaret Borsası Yönetimi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer'i ziyaret etti.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, Meclis Başkanı M. Akif Aslan ve yönetim kurulu üyesi Mikayil Kurt, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer'i ziyaret ederek, yerel basın ve sektörel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Karakaya, Sezerer'in üstlendiği yeni sorumluluğun Sivas basın camiası için gurur verici olduğunu belirterek, "Sezerer'in hem yerel hem de ulusal düzeydeki tecrübesiyle basın camiasına önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Yeni görevinde kendisine üstün başarılar diliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezerer ise nazik ziyaretleri için borsa yönetimine teşekkür etti.