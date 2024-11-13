Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımız, Romanya ile ticaret hacmimiz 10 milyar doların üzerinde seyrediyor. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar." dedi.

Yılmaz, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Romanya Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Stratejik ortak ve müttefik Romanya'yla çok iyi seviyedeki ilişkilerin köklü bir tarihe, güçlü insani ve kültürel bağlara dayandığını belirten Yılmaz, bugün de özellikle güvenlik, ekonomi ve kültür dahil olmak üzere pek çok alanda ilişkileri daha da geliştirmek konusunda her iki tarafın güçlü iradesi bulunduğunu vurguladı.

Yılmaz, Romanya ile ilişkiler açısından oldukça verimli geçen bir yılın geride bırakıldığını dile getirerek, nisan ayında Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı öncesinde Romanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile verimli görüşmeler yapıldığını anımsattı.

Bu ziyaret vesilesiyle ilişkilerde kat edilen mesafeyi müşahede etme fırsatının olduğunu aktaran Yılmaz, ardından Başbakan Ciolacu'nun mayıs ayında Türkiye'yi ziyaretiyle ilişkilerde önemli bir dönüm noktası sayılabilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizmasının hayata geçtiğini söyledi.

Yılmaz, geçen hafta ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu 2. Dönem Toplantısı için Bükreş'te olduğunu hatırlatarak, imzalanan ortak protokolde savunma sanayi, enerji, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi başta olmak üzere yeni işbirliği imkanlarının güçlenmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

"Türk firmalarının Romanya'da önemli altyapı projelerini üstlenmesinden memnunuz"

Gümrük Birliği modernizasyonu başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda da Romanya ile işbirliğinin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımız Romanya ile ticaret hacmimiz 10 milyar doların üzerinde seyrediyor. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar. Romanya'da halihazırda 8 milyar dolar civarında Türk menşeli yatırım hacmi söz konusu. Yatırımcılarımızın Romanya'ya yönelik ilgisi giderek artıyor.

Romanya'daki Türkiye kaynaklı yatırım ve işgücünün ihtiyaç duyulan uzmanlık ve yetkinliğin yanı sıra Romen iş dünyasına kolay uyum sağlayabilme bakımından ön plana çıktığını görüyoruz. Türk firmalarının Romanya'da önemli altyapı projelerini üstlenmesinden de memnuniyet duyuyoruz. İki ülke iş dünyası arasında işbirliklerinin ve karşılıklı yatırımların önümüzdeki dönemde kazan kazan anlayışı temelinde daha da artacağına inanıyorum."

Yılmaz, ikili ilişkilerdeki pozitif ivmenin bölgesel işbirlikleriyle de desteklendiğine dikkati çekerek, bölgede barışın, refahın ve istikrarın korunmasına yönelik ortak çabaları sürdürme konusundaki kararlılığın devam ettiğini bildirdi.

Kıyıdaş NATO müttefikleri olarak Bulgaristan'la birlikte hayata geçirilen " Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu"nun temmuz ayı itibarıyla faaliyete geçtiğini anımsatan Yılmaz, diğer taraftan ilişkilerin insani boyutu kapsamında ise Romanya'daki Türk ve Tatar topluluklarının özel bir yeri bulunduğunu belirtti.

Bu toplulukların Romanya'da yüzyıllara dayanan varlıklarıyla Türkiye ile Romanya arasında güçlü bir köprü vazifesi üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Soydaşlarımıza gönül bağıyla bağlıyız. Romanya'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürüyorlar. Anayasa ile güvence altına alınmış haklarını özgürce kullanıyorlar. Romen makamlarına soydaşlarımıza yönelik bu kapsayıcı yaklaşımları için bu vesileyle teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Milli Günü'nü tebrik etti.