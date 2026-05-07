Tiencou-9 Kargo Mekiki Dünyaya Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiencou-9 Kargo Mekiki Dünyaya Döndü

07.05.2026 07:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki Tiencou-9 mekiki, Dünya'ya kontrollü olarak döndü.

Çin'in yer yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda bulunan Tiencou-9 kargo mekiğinin Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından yapılan açıklamaya göre, dün uzay istasyonunda bağlı olduğu modülden ayrılarak bağımsız seyre geçen mekik, sabah saatlerinde atmosfere yeniden girdi.

Atmosferdeki sürtünmeden dolayı bir kısmı yanarak tahrip olan mekiğin enkazı, okyanus sularına kontrollü şekilde düştü.

Uzay istasyonuna deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Tiencou-9 kargo mekiği, 15 Temmuz 2025'te Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda üçer kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü görev yapıyor. İstasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiencou-9 Kargo Mekiki Dünyaya Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

07:12
Kanun teklifi TBMM’den geçti 15 maddelik pakette 3 müjde var
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
06:58
Kayıp kişileri o mu yedi Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
Kayıp kişileri o mu yedi? Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
06:49
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya’ya doğru yola çıktı
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı
06:40
İsrail askerinden skandal hareket Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar
İsrail askerinden skandal hareket! Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar
06:32
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
06:18
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 08:10:04. #7.13#
SON DAKİKA: Tiencou-9 Kargo Mekiki Dünyaya Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.