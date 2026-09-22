TİGEM'in Sultansuyu ihalesinde 12 tay 49 milyon 600 bin lira gelir getirdi - Son Dakika
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TİGEM'in Sultansuyu ihalesinde 12 tay 49 milyon 600 bin lira gelir getirdi

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TİGEM\'in Sultansuyu ihalesinde 12 tay 49 milyon 600 bin lira gelir getirdi
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Sultansuyu Tarım İşletmesi'nce Malatya Akçadağ'da yetiştirilen 15 elit Arap tayından 12'si Veliefendi'de 49 milyon 600 bin liraya satıldı. En yüksek bedeli 8 milyon 750 bin lirayla Ağa Fahri alırken, TİGEM'den İsmail Bülbül ilk kez yapılan ihaleden memnun kaldıklarını söyledi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmada satışa sunuldu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yetiştirilen tayların satışı, fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi teklif imkanının da sağlandığı ihaleyle yapıldı. 12 tayın satıldığı ihalede, 49 milyon 600 bin lira gelir elde edildi.

En yüksek bedelle satılan tay, 8 milyon 750 bin liraya alıcı bulan Ağa Fahri oldu. Kırberk 7 milyon 750 bin, Safalp 5 milyon 300 bin, Erim Bey 4 milyon, Maviuras 3 milyon 950 bin, Urasın Tayı 3 milyon 900 bin, Selim Beyim 3 milyon 800 bin, Ilkutay 3 milyon 750 bin, Asilberk 3 milyon 150 bin, Alperçin 2 milyon 200 bin, Asipars 1 milyon 550 bin ve Tonyabeyi 1 milyon 500 bin liradan satıldı.

Otkun, Ahmet Bera ve Araz Beyim isimli taylar ise alıcı bulamadı.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, ihale sonrası yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen elit tay ihalesinden memnun kaldıklarını söyledi.

TİGEM'in her yıl yaklaşık 450-500 tay yetiştirdiğini aktaran Bülbül, bunlardan yaklaşık 45'inin daha yüksek beklenti taşıyan elit taylar olarak ayrıldığını ve işletmeler bazında 3 parti halinde satışa sunulduğunu ifade etti.

Her tay için uzman komisyon tarafından ayrı muhammen bedel belirlendiğini belirten Bülbül, rekabeti artırmak amacıyla bazı muhammen bedellerin açıklanmadığını kaydetti.

Geçen yıl Hızlı Yasin'in 10 milyon 500 bin liraya satıldığını hatırlatan Bülbül, bu ihalede rekor beklentilerinin bulunduğunu, Ağa Fahri'nin 8 milyon 750 bin liraya satılmasıyla beklentilerini karşılayan bir sonuç elde ettiklerini dile getirdi.

Bülbül, elit tay satışlarının devam edeceğini, Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların 6 Ekim'de Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacağını ve yaklaşık iki hafta sonra yapılacak son ihaleyle sezonun tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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