TİGS 2026 Şampiyonları Belli Oldu: 63 Genç Stratejist Trakya'nın İhracatına Yön Verdi
TİGS 2026 Şampiyonları Belli Oldu: 63 Genç Stratejist Trakya'nın İhracatına Yön Verdi

29.04.2026 10:01
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması (TİGS) 2026, final sunumlarının ardından şampiyonlarını ilan etti. 63 genç, aylar süren maratonda bölgenin ihracat potansiyelini ortaya koydu.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen TİGS 2026 yarışması, 27 Nisan'da yapılan final sunumlarıyla sona erdi. Tekirdağ Namık Kemal, Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinden 21 takım (63 öğrenci) katıldı. Mal ihracatı kategorisinde 14, hizmet ihracatı (sağlık turizmi) kategorisinde 7 takım yer aldı. Gençler, önce uzmanlardan eğitim aldı, ardından Submed, Golf Kimya, Kutes Metal, Albond Alüminyum, Armosan, Vatan Hastanesi, İrmet Hastanesi ve Trend Health gibi kuruluşlarda saha çalışması yaptı. Finalde jüri karşısına çıkan takımlardan Mal İhracatı'nda Kapital 22 birinci, Exportus ikinci, Çapraz üçüncü oldu. Hizmet İhracatı'nda Bridgehealth birinci, EAG’le ikinci, Chich Trade üçüncü oldu. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, yarışmanın bölgenin ihracatına katkı sağladığını belirtti.

Güncel, Son Dakika

