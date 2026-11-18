Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin, "İklim değişikliğinin insan hayatı üzerindeki sonuçları her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir." dedi.

Şahin, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölgedeki Türkiye Pavilyonunda düzenlenen "İklim değişikliği ve İnsan Hakları: Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının İklim Eylemindeki Rolü" panelinin açılışında konuştu.

Şahin, COP31'e ev sahipliği yaparken iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Bu toplantıyla, iklim politikalarının insan hakları bakımından değerlendirilmesine ve ulusal insan hakları kurumları arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin insan hayatı üzerindeki sonuçları her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir. Kuraklık tarımsal üretimi ve temiz suya erişimi güçleştirmekte, aşırı sıcaklar insan sağlığını tehdit etmektedir. Seller ise insanların evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açabilmektedir. İklim değişikliği, bu sonuçlarıyla yaşam, sağlık, gıda, barınma ve suya erişim haklarını olumsuz etkilemekte ve bu haklardan yararlanmada mevcut eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Paris Anlaşması'nın başlangıç bölümünde insan haklarına yer verilmesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkını tanıması, iklim değişikliğiyle mücadelenin insan hakları bakımından taşıdığı önemi ortaya koymaktadır."

"Ulusal insan hakları kurumlarına önemli görevler düşmektedir"

Devletlerin insan haklarını koruma ve bu hakların hayata geçirilmesini sağlama sorumluluğunun, iklim değişikliğinin doğurduğu riskler karşısında da geçerli olduğunu ifade eden Şahin, bu sorumluluğun iklim değişikliğinin etkilerine daha fazla maruz kalan kesimlerin ihtiyaçlarının gözetilmesini gerektirdiğini belirtti.

Şahin, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler, kadınlar ve ekonomik imkanları sınırlı toplulukların, içinde bulundukları koşullara bağlı olarak daha ağır sonuçlarla karşılaşabildiğini vurgulayarak, "Bu nedenle, tedbirler belirlenirken kararlardan doğrudan etkilenecek kişilerin görüşleri alınmalı ve sağlanan desteğin ihtiyaç duyanlara ulaşması temin edilmelidir. Ulusal insan hakları kurumlarına bu noktada önemli görevler düşmektedir." diye konuştu.

TİHEK olarak iklim değişikliğinin temel haklar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi, insan haklarını koruma ve geliştirme görevlerinin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Şahin, bu alandaki tespitleri raporlarla kamuoyuna, önerileri ise ilgili makamlara sunduklarını kaydetti.

Panelistlerden iklim ve çevre vurgusu

Selma Öztürk Pınar'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gelişim Uzmanı Chizuru Iwata da çocukların 3'te 2'sinin iklim tehlikesi altında olduğunu vurgulayarak, 2000-2023 yılları arasındaki iklim finansmanının sadece yüzde 2,4'ünün çocuklara duyarlı iklim eylemleri için kullanıldığını söyledi.

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ise dünyanın savaşlar sırasında gerçekleşen çevre katliamları konusunda sessiz kalmaması, böyle suçların tekrar gerçekleşmemesi için birlik olması gerektiğini belirtti.

Panele canlı bağlantı ile katılan Asya-Pasifik Ulusal İnsan Hakları Kurumları Forumu (APF) Başkanı Samar Haj Hassan, iklim tehlikesinin bir insan hakları sorunu olduğunu vurgulayarak, hükümetlerin iklim konusunda gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti.

BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ülke Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam Khan, günümüzde hala kız çocuklarının "Otursun evinde, okula gitmesin" anlayışıyla karşı karşıya kalabildiğini belirtti.