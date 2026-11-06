TİHEK, Down sendromlu kızı oyun alanına almayan işletmeye 256 bin 357 TL ceza verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TİHEK, Down sendromlu kızı oyun alanına almayan işletmeye 256 bin 357 TL ceza verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TİHEK, Down sendromlu kız çocuğunun alışveriş merkezindeki oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle işletmeye ayrımcılık yasağını ihlal ettiği için 256 bin 357 TL ceza verdi. İşletmeye daha önce de benzer bir olay sonrası aynı ihlalden 204 bin 285 TL ceza verilmişti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Down sendromlu kız çocuğunu oyun alanına almayan işletmeye ayrımcılık gerekçesiyle para cezası verdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, emekli astsubay Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle ayrımcılık suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baltacı, suç duyurusu dilekçesinde kızının oyun parkı görevlileri tarafından "Özel çocukları almıyoruz" denilerek alana alınmadığını ileri sürdü.

Geçen yıl 10 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili, Ankara Batı 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmenin mesul müdürü Ali M. hakkında dava açıldı.

Yargılama sonunda Ali M'ye "Kişiler arasında ayrımcılık yapma" suçundan 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Karar sonrasında Baltacı, TİHEK'e şikayette bulundu

Bu karar sonrasında Baltacı, TİHEK'e şikayette bulundu. TİHEK'in incelemesi kapsamında savunma sunan şirket vekili, ayrımcılık iddialarını destekleyen herhangi bir bilgi, belge veya delil bulunmadığını ileri sürdü.

Başvurunun olaydan yaklaşık 1 yıl sonra yapılmasının iddiaların gerçekliği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu belirten şirket vekili, şirketin ve çalışanlarının özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bir tutum sergilemediğini savundu.

TİHEK tarafından işletmeye ayrımcılık yasağı ihlal edildiği gerekçesiyle 256 bin 357 TL ceza uygulandı.

TİHEK tarafından bu işletmeye daha önce de benzer bir olay sonrası aynı ihlalden 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA
AlışverişGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
15:59
Yine hatipliğini konuşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TRT World Forum’da salonu ayağa kaldıran sözler
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 16:43:35. #7.13#
SON DAKİKA: TİHEK, Down sendromlu kızı oyun alanına almayan işletmeye 256 bin 357 TL ceza verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android