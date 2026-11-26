Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından "Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Ankara Hakimevi'ndeki programın açılışında konuşan TİHEK Başkanı Vasip Şahin, toplantıların ayrımcılıkla mücadele alanındaki sorunları farklı paydaşların bilgi ve tecrübeleriyle değerlendirmeye ve çözüm yollarını birlikte istişare etmeye imkan sağladığını söyledi.

Çocukların güven ve huzur içerisinde yetişmelerinin, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın eğitim hayatlarını sürdürebilmelerinin, devlet ve toplumun en temel mesuliyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, geçen yıl farklı okullarda meydana gelen olayların, çocukların güvenliğinin temini noktasında herkese düşen sorumlulukları bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Dijitalleşmenin, çocuklara eğitimden bilgiye erişime kadar pek çok imkan sunarken onları yeni risklerle de karşı karşıya bıraktığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Geçmişte okul veya arkadaş çevresiyle sınırlı kalabilen zorbalık davranışları, bugün dijital mecralar vasıtasıyla çocuğun hayatının hemen her alanına sirayet edebilmektedir. Bir çocuğun engelliliği, sağlık durumu, etnik kökeni yahut başka bir özelliği sebebiyle dışlanması, küçük düşürülmesi veya şiddete maruz bırakılması, çocuklar arasındaki sıradan bir anlaşmazlık olarak değerlendirilemez. Meselenin eğitim hakkı, insan onuru ve ayrımcılık yasağı bakımından da ele alınması gerekmektedir. Bu konuda bizlere çok önemli vazifeler düşmektedir."

"Geçtiğimiz 3 yılda akran zorbalığı iddialarına ilişkin 46 başvuru yapılmıştır"

TİHEK'e çocuk haklarına ilişkin yapılan ayrımcılık başvurularının önemli bir kısmının, eğitim hakkına ilişkin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Son 4 yılda ayrımcılık yasağı kapsamında esastan incelediğimiz her 4 başvurudan 1'i eğitim hakkına ilişkindir. Geçtiğimiz 3 yılda doğrudan akran zorbalığı iddialarına ilişkin olarak 46 başvuru yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Kurul kararlarında, eğitim kurumlarının çocukları fiziksel ve psikolojik şiddetten koruma yükümlülüğüne, engelli çocukların akran zorbalığına karşı korunmasının önemine dikkati çektiklerini aktaran Şahin, raporlarında da bu alanda karşılaşılan sorunları ele aldıklarını, ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunduklarını dile getirdi.

Şahin, geçen ağustos ayında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşananlar üzerine TBMM bünyesinde oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonuyla TİHEK'in bu alandaki tespitlerini, tecrübelerini ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı bulduklarını kaydetti.

Kurum olarak çocukların haklarını bilen, karşılaştıkları hak ihlallerini tanıyabilen ve gerektiğinde haklarını arayabilen bireyler olarak yetişmelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Şahin, TİHEK Çocuk çalışmaları kapsamında çocuklarla doğrudan bir araya geldiklerini, onların görüşlerini ve beklentilerini dinlediklerini aktardı.

Bu çalışmalarda akran ilişkilerinin, ayrımcılığın ve dijital ortamda karşılaşılan sorunların çocuklar tarafından sıklıkla dile getirildiğine şahit olduklarını vurgulayan Şahin, "Şiddet ve akran zorbalığıyla mücadelede aileden okula, kamu kurumlarından sivil topluma ve dijital platformlara kadar bütün paydaşların üzerine düşen görevler bulunmaktadır. Bu mücadelede zorbalığa maruz kalan, zorbalık davranışında bulunan ve bu davranışlara tanıklık eden her bir çocuğu gözeten, önleyici ve çocuğun yüksek yararını esas alan bir yaklaşımı hakim kılmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından program, "Eğitim Hayatında ve Dijital Ortamda Şiddet ve Akran Zorbalığıyla Mücadele" oturumuyla devam etti.