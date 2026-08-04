TİHEK'ten Daksil Talebine Red - Son Dakika
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TİHEK'ten Daksil Talebine Red

TİHEK\'ten Daksil Talebine Red
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Cezaevinde daksil talebi reddedildi, TİHEK hak ihlali olmadığını belirtti.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), cezaevinde kalan hükümlünün daksil talebinin reddedilmesi nedeniyle yaptığı hak ihlali başvurusunda ret kararı verdi. TİHEK, dilekçelere 'örgütsel iletişim' amaçlı yazılabilecek şifreli mesajların daksille kapatılabileceği gerekçesiyle hak ihlali olmadığı yönünde karar verdi.

Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü, bilgisayar kullanamadığı için dilekçelerini elle yazmak zorunda kaldığını, yazım hatalarını düzeltmek amacıyla daksile ihtiyaç duyduğunu belirtti. İdare, söz konusu talebi reddetti. Hükümlü, bunun üzerine TİHEK'e başvurdu. Başvuran, daksil olmadan karalanarak düzeltilen dilekçelerin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından reddedilebileceğini ve bu nedenle hak kaybı yaşayabileceğini ileri sürdü.

CEZAEVİNDEN 'ŞİFRELEME' GEREKÇESİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından TİHEK'e gönderilen görüşte başvuranın, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hükmen tutuklu olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi. Görüşte, daksilin gelen ve giden mektupların üzerine örgütsel iletişim amacıyla şifre yazılması ve daha sonra bu yazıların üzerinin kapatılmasında kullanılabileceği gerekçesiyle talebin reddedildiği bildirildi.

'CEZAEVİNİN İDARİ TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDA'

TİHEK tarafından yapılan değerlendirmede, daksilin ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddelere ilişkin yönetmelikte açıkça yasaklanan eşyalar arasında yer almadığı belirtildi. Ancak yönetmelikte sayılmayan eşyaların koğuş ve odalarda bulundurulmasının ceza infaz kurumu idaresinin takdirine ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmemesi şartına bağlı olduğu kaydedildi. Kararda, daksilin örgütsel iletişim ve yazışmalarda şifreleme amacıyla kullanılabileceği yönündeki güvenlik değerlendirmesi doğrultusunda kantinde satışının yasaklanmasının, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliğini sağlamaya yönelik idari takdir yetkisi kapsamında kaldığı ifade edildi.

KÖTÜ MUAMELE YASAĞI İHLAL EDİLMEDİ

Başvuranın daksile erişememesinin tutulma koşullarını insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde ağırlaştırdığına veya kötü muamele kapsamında değerlendirilebilecek ağırlığa ulaştığına ilişkin somut ve yeterli bulgu bulunmadığını belirten TİHEK, kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK'ten Daksil Talebine Red - Son Dakika

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