TİHEK'ten İsrail'in Eylemlerine Tepki

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini gözler önüne serdiğini bildirdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, İsrail'in bir taraftan uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunu hiçe sayarak saldırılarını sürdürürken, diğer taraftan uluslararası mekanizmalar nezdinde delil teşkil eden yeni ihlaller gerçekleştirmeye pervasızca devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlediğine, bu suçu işlerken her türlü yönteme başvurduğuna, açlığı bir silah olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in, ırkçı politikalarının bir sonucu olarak Filistinlilerin insani yardıma erişimini de engellemeyi sürdürdüğü hatırlatıldı.

İsrail'in, son olarak Deyr el-Belah'ın kuzeyinde bir evin avlusunda kurulan yemek dağıtım noktasını hedef alarak 3 yardım görevlisini katlettiği ve çok sayıda masum insanı yaraladığı belirtilen açıklamada, "İsrail, hukuka aykırı şekilde ablukaya aldığı ve aralarında çocukların da bulunduğu milyonlarca sivili açlıkla öldürmeye çalıştığı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmak amacıyla çalışan tüm kişi ve kuruluşları hedef haline getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Uluslararası mekanizmalar kararlı adımlar atmalı"

Açıklamada, soykırımcı Netanyahu'nun Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "ele geçirmek" için soykırımcı İsrail ordusuna yetki vereceğine yönelik haberlerin İsrail medyasında yayımlanmasının ardından bugün İsrail'in yaklaşık 40 ülkeden 426 sivil insan hakları aktivistini taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yeni bir saldırı yaptığı belirtildi.

Terörü bir devlet politikası haline getiren İsrail'in bu saldırıda, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu aktivistleri kaçırdığı hatırlatılan açıklamada, İsrail'in insani yardım amacıyla hukuksuz bir şekilde ablukaya maruz bırakılan Gazze'ye hareket eden sivillere yönelik önceki saldırılarında alıkoyduğu aktivistlere uyguladığı işkence ve kötü muamelenin uluslararası toplumun hafızasında kayıtlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in saldırganlığının yalnızca Filistinlilere değil, soykırıma karşı harekete geçen tüm uluslara yönelik olduğunu açıkça gösteren bu saldırı, İsrail'in dünya barışını ve tüm insanlığı hedef alan bu saldırılarına karşı uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. TİHEK olarak, Gazze'ye yönelik hukuka aykırı ablukanın son bulması, İsrail'in işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı sorumluların hesap vermesi, Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm yolcuların can güvenliğinin sağlanması, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması, kaçırılan aktivistlerin işkence ve kötü muamele riskine karşı korunması için muhatap kurumlar nezdinde girişimlerde bulunuyor, Birleşmiş Milletler Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz."