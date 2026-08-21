TİHEK'ten Meta'ya Ayrımcılık Cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şubat ayında YouTube'da "Filistin", "Gazze" ve "Kudüs" konulu içeriklerin kaldırılması nedeniyle Google'a verdiği ayrımcılık cezasının ardından, Filistin'e ilişkin paylaşımlara yönelik kısıtlamalar konusunda bu kez Instagram'ın Türkiye'deki muhatabı Meta hakkında ihlal kararı verdi.

TİHEK'in 24 Haziran 2026 tarihli kararına göre, Instagram hesabında Filistin'i destekleyen içerikleri kaldırılan ve canlı yayın özelliği kısıtlanan aktivist İkbal Gürpınar'ın başvurusu üzerine yürütülen incelemede, Meta'nın uygulamalarının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği sonucuna varıldı. Kurul, şirkete 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararda, başvuruya konu paylaşımların Filistin'deki insani duruma ve sivil kayıplara dikkati çeken, siyasi ve toplumsal nitelikte içerikler olduğu belirtildi. Bu tür ifadelerin kamu yararını ilgilendiren tartışmalar kapsamında yüksek düzeyde korunması gerektiğine işaret edildi.

TİHEK, içeriklerin kaldırılmasının yanı sıra hesaba canlı yayın yasağı getirilmesinin kullanıcının bilgi yayma kapasitesini doğrudan etkilediğini, içeriklerin daha sonra yeniden erişime açılmasının ise müdahalenin gerçekleştiği dönemde ortaya çıkan sonuçları ortadan kaldırmadığını değerlendirdi.

Meta, içeriklerin "sehven kaldırıldığını" bildirdi

Meta, TİHEK'e sunduğu savunmada, Filistin'i destekleyen gönderilerin kaldırılmasını veya erişimlerinin kısıtlanmasını gerektiren herhangi bir şirket politikası bulunmadığını belirtti.

Şirket, yapılan inceleme sonucunda şikayete konu içeriklerin Instagram Topluluk Standartları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle "sehven kaldırıldığının" tespit edildiğini, bunun hesaba uyarı olarak yansıması nedeniyle canlı yayın özelliğinin de kısıtlandığını öne sürerek uzlaşma talebinde bulundu. Başvurucu ise bu sürecin sistematik bir hal aldığını belirterek Meta'nın uzlaşma talebini reddetti.

Meta ayrıca TİHEK'in bilgi talebinin ardından içeriklerin şirket ilkelerini ihlal etmediğinin belirlendiğini, kaldırılan paylaşımların yeniden yüklendiğini ve canlı yayın kısıtlamasının kaldırıldığını savundu.

TİHEK ise Meta'nın içeriklerin hangi somut kuralı ihlal ettiğini ortaya koyamadığına dikkati çekerek, işlemlerin sonradan hata olarak kabul edilmesinin müdahalenin öngörülebilir ve objektif biçimde uygulanmadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal medyadaki ifade hürriyeti en az gerçek hayattaki kadar değerlidir"

Kudüs ve Hukuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı avukat Mustafa Eminoğlu, karara ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sosyal medya platformlarının günümüzde ifade özgürlüğünün kullanıldığı temel mecralardan biri haline geldiğine dikkati çekti.

Eminoğlu, "Sosyal medyadaki ifade hürriyeti en az gerçek hayattaki kadar değerlidir ve hukuken korunması gerekmektedir. Filistin'e yönelik uygulanan sansürlere karşı önemli bir hukuki mücadele alanı olarak TİHEK bulunmaktadır. TİHEK, hem insan hakkı ihlalini tespit ediyor hem idari para cezası veriyor hem de bu kararı kamuoyuna açıklıyor. Bu yönden TİHEK yolu oldukça etkilidir." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, "İhlale uğrayan herkes e-Devlet üzerinden TİHEK'in başvuru sayfasına girerek kolaylıkla başvurusunu yapabilir. Başvuru aşamasına yönelik tüm sürece ilişkin ayrıntılı bilgilere Kudüs ve Hukuk Derneğinin resmi internet sitesinden ulaşılabilir." dedi.