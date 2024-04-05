TİKA, Afganistan\'da Ramazan Ayında İftar Programları Düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı vilayetlerinde toplumun farklı kesimleri için iftar programları düzenledi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan ayı çerçevesinde gerçekleştirilen yardım programlarının sürdüğü ve dezavantajlı kişilere öncelik verildiği kaydedildi.

Bu kapsamda Herat, Nimruz, Farah ve Badgis vilayetlerindeki yetimhanelerde 1400 yetim için iftar sofrası kurulduğu aktarılan açıklamada ayrıca, tedavi merkezlerindeki bağımlı ve engelliler için de iftar programları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Herat merkezindeki bir otelde de yerel idareciler ve dış temsilcilik personeli için de iftar verildi.

İftar programına Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Pakistan ve İranlı diplomatlar ile çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı katıldı.

TİKA Herat Ofisinin ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarıyla 4 bin 500'den fazla kişi ağırlandı.