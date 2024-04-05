TİKA, Afganistan'daki okullara masa ve sıra desteği sağladı - Son Dakika
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TİKA, Afganistan'daki okullara masa ve sıra desteği sağladı

TİKA, Afganistan\'daki okullara masa ve sıra desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzey vilayetlerindeki okullara 600 takım masa ve sıra desteği sağladı. Afganistan'daki yardım faaliyetleri kapsamında Belh, Samangan, Tahar ve Sar-i Pol'deki devlet okullarına 2024 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce toplam 600 takım masa ve sıra gönderildi. TİKA'nın eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçirdiği belirtilirken, öğrencilerin artık yerde değil, masa ve sıralarda eğitim göreceği vurgulandı. TİKA, Afganistan'da birçok okulun inşası ve onarımı ile eğitim teçhizatı desteği sağlamaktadır.

05.04.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzey vilayetlerindeki okullara 600 takım masa ve sıra desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki yardım faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Afganistan'ın kuzey vilayetleri Belh, Samangan, Tahar ve Sar-i Pol'de bulunan çeşitli devlet okullarına 2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla toplam 600 takım masa ve sıra desteğinde bulunuldu.

Mezar-ı Şerif'teki Sultan Mahmut Gaznevi İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Belh Eğitim Müdürü Hafız Muhammed Naim Belhi, TİKA'nın Afganistan'ın eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçirdiğini belirterek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Belhi, bu okula sağlanan 90 takım masa ve sıra sayesinde öğrencilerin artık yerde değil, masa ve sıralarda eğitim göreceklerini kaydetti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, söz konusu vilayetlerde imkansızlıklar nedeniyle çok sayıda öğrencinin yerde oturarak dersleri takip ettiğini anlattı.

Şu ana kadar 200'ün üzerinde okul, enstitü ve eğitim merkezinin inşası veya onarımını yaptıklarını ve bu kurumlara eğitim teçhizatı desteğinde bulunduklarını aktaran Taşdemir, bu kapsamdaki faaliyetlerinin süreceğini vurguladı.

Taşdemir, vilayetteki bir okulun 8 derslik hizmet binasının inşa çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan halkına karşılık beklemeden çeşitli alanlarda destek verdiğini ve benzer faaliyetlerin süreceğini aktaran Taşdemir, eğitim projelerinin yaklaşık 20 bin öğrencinin hayatına dokunacağını belirtti.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afganistan, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Afganistan'daki okullara masa ve sıra desteği sağladı - Son Dakika

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