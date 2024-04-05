TİKA, Afganistan\'daki okullara masa ve sıra desteği sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzey vilayetlerindeki okullara 600 takım masa ve sıra desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki yardım faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Afganistan'ın kuzey vilayetleri Belh, Samangan, Tahar ve Sar-i Pol'de bulunan çeşitli devlet okullarına 2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla toplam 600 takım masa ve sıra desteğinde bulunuldu.

Mezar-ı Şerif'teki Sultan Mahmut Gaznevi İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Belh Eğitim Müdürü Hafız Muhammed Naim Belhi, TİKA'nın Afganistan'ın eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçirdiğini belirterek, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Belhi, bu okula sağlanan 90 takım masa ve sıra sayesinde öğrencilerin artık yerde değil, masa ve sıralarda eğitim göreceklerini kaydetti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, söz konusu vilayetlerde imkansızlıklar nedeniyle çok sayıda öğrencinin yerde oturarak dersleri takip ettiğini anlattı.

Şu ana kadar 200'ün üzerinde okul, enstitü ve eğitim merkezinin inşası veya onarımını yaptıklarını ve bu kurumlara eğitim teçhizatı desteğinde bulunduklarını aktaran Taşdemir, bu kapsamdaki faaliyetlerinin süreceğini vurguladı.

Taşdemir, vilayetteki bir okulun 8 derslik hizmet binasının inşa çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan halkına karşılık beklemeden çeşitli alanlarda destek verdiğini ve benzer faaliyetlerin süreceğini aktaran Taşdemir, eğitim projelerinin yaklaşık 20 bin öğrencinin hayatına dokunacağını belirtti.