TİKA, Bakü Türk Anadolu Lisesine robotik kodlama laboratuvarı kurdu - Son Dakika
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TİKA, Bakü Türk Anadolu Lisesine robotik kodlama laboratuvarı kurdu

TİKA, Bakü Türk Anadolu Lisesine robotik kodlama laboratuvarı kurdu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bakü Türk Anadolu Lisesine robotik kodlama laboratuvarı kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bakü Türk Anadolu Lisesine robotik kodlama laboratuvarı kurdu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmedli Kampüsü'nde kurulan laboratuvarın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Bakü Türk Eğitim Kurumları Müdürü Abdullah Yılmaz, öğretmenler ve veliler katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitler ile hayatını kaybeden devlet büyüklerinin saygı duruşuyla anıldığı törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

TİKA Başkanı Eren, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Azerbaycan'da 1990'lı yılların ilk yarısında çalışmaya başladığını belirterek, "TİKA önümüzdeki sene 35. yılını kutlayacak. Bu 35 yıl içerisinde Azerbaycan'da 1700'den fazla projeyi hayata geçirdik. Adeta bir kader birliği yaptığımız Azerbaycan'la 'tek millet, iki devlet' şiarını kalkınma işbirliğinde de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Kalkınmada da 'tek yürek, iki bilek' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Robotik kodlama laboratuvarının çocuklara hayırlı olmasını dileyen Eren, "Yapay zeka devrimi bizi beklenmedik yerlere götürebilir. Toplumların buna hazırlıklı olması lazım. Ülkelerin milli güvenliğini ilgilendirecek konular artık söz konusu. Biz evlatlarımızı ayakları yere basan, yerli ve milli ama tüm insanlığı da önemseyen, insana kıymet veren mühendisler olarak yetiştirmek zorundayız. Buradaki robotik kodlama sınıfında inşallah çocuklarımız kendilerini geliştirecekler." dedi.

Büyükelçi Akgün de TİKA'nın Azerbaycan'da görünen ve görünmeyen çok sayıda proje gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Robotik kodlama laboratuvarı da dışarıdan hiç görülmeyecek ama burada pırıl pırıl, dünyayı tanıyan, teknolojiyi bilen, iyi niyetli çok güzel çocuklarımız yetişecek." diye konuştu.

Akgün, "tek millet, iki devlet" şiarına en iyi hizmet eden yatırımların başında insana yapılan yatırımın geldiğini vurgulayarak, "Binalar yapabilirsiniz, savaşı kazanabilirsiniz ama iktisadi anlamdaki zaferleri, toplumsal anlamdaki zaferleri ve toplumsal sürdürülebilirliği eğer rekabet içerisindeki dünyada ayakta tutacaksanız, çağın zihniyetine uygun, donanıma sahip olan iyi insanlar yetiştirmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TİKA Başkanı Eren ve Büyükelçi Akgün, beraberlerindeki heyetle robotik kodlama laboratuvarını gezerek ekipmanları inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Bakü Türk Anadolu Lisesine robotik kodlama laboratuvarı kurdu - Son Dakika

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