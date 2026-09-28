TİKA Başkanı Eren, Bişkek'te 700 öğrencili okulda rüzgar enerjisi atölyesini açtı - Son Dakika
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TİKA Başkanı Eren, Bişkek'te 700 öğrencili okulda rüzgar enerjisi atölyesini açtı

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TİKA Başkanı Eren, Bişkek\'te 700 öğrencili okulda rüzgar enerjisi atölyesini açtı
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TİKA, Bişkek'te 700 öğrencinin eğitim aldığı Bişkek Yüzüncü Yıl Meslek Lisesi'nde Rüzgar Enerjisi Eğitim Atölyesi'ni açtı. Törene katılan TİKA Başkanı Abdullah Eren, atölyenin Türkiye'nin gençlere armağanı olduğunu söyledi; okul müdürü ise ülke genelinde ilk olduğunu belirtti.

Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla "Rüzgar Enerjisi Eğitim Atölyesi" açıldı.

TİKA tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren ve 700 öğrencinin eğitim aldığı Bişkek Yüzüncü Yıl Meslek Lisesi bünyesinde kurulan "Rüzgar Enerjisi Eğitim Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, ülkeye çalışma ziyaretinde bulunan TİKA Başkanı Abdullah Eren, Kırgızistan Eğitim Bakan Yardımcısı Viktoriya Mozgaçeva, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ersin Çopur, okul idaresi ve öğrenciler katıldı.

Okulun önünde Kırgız ve Türk bayraklarıyla karşılanan Eren'e çiçek ve ekmek ile bal ikram edildi.

Kırgızistan ile Türkiye'nin milli marşların okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Eren, "Burası Türkiye'nin, Türkiye'deki kardeşlerinizin ve Türkiye'deki gençlerin size bir armağanıdır." dedi.

Eren, iki ülkenin ortak köklerine ve güçlü kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, "Çünkü biz aynı kökten geliyoruz, aynı tarihten geliyoruz ve aynı soydan geliyoruz. Bizim geçmişimiz ve köklerimiz bir olduğu için geleceğimiz de bir." diye konuştu.

Öğrencilerle diyalog kuran Eren, Türkiye deyince akıllarına ne geldiğini sordu.

Öğrencilerden gelen "TİKA" yanıtı üzerine memnuniyetini dile getiren Eren, "Bişkek Yüzüncü Yıl Meslek Lisesi'nin çok değerli öğretmenleri, kıymetli öğrenci kardeşlerim, hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada güzel eğitimler alacaksınız. Yeşil Enerji Eğitim Merkezi'nde gerek güneş enerjisi gerek rüzgar enerjisi atölyelerinde yenilenebilir enerji eğitimlerini alıp kendinizi daha iyi yetiştireceksiniz. ve buradan mezun olduktan sonra da Kırgızistan'a katkı sağlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Eren, Kırgız gençlerini Türk gençlerinden ayrı görmediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yeşil enerji eğitim merkezini sizler için yaptık, sizler daha iyi eğitim alın, kendinizi daha iyi yetiştirin ve daha güzel bir geleceğiniz olsun diye hayata geçirdik. İnşallah sizler güzel bir geleceğe sahip olacaksınız ve eminim ki o güzel geleceğe sahip olduğunuzda da Türkiye'yi ve TİKA'yı asla unutmayacaksınız."

Kardeş Türk halkının desteğine teşekkür

Kırgızistan'ın muazzam bir enerji potansiyeline sahip olduğunu ve yeşil enerjinin ülkenin en acil gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Okul Müdürü İndira Kuralbekova ise okulunda tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Ülke tarihinde ilk kez Bişkek Yüzüncü Yıl Meslek Lisesi bünyesinde bir Rüzgar Enerjisi Eğitim Atölyesi açıldığını vurgulayan Kuralbekova, bu projenin ülke genelinde bir ilk niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Kurulan atölye ve eğitim merkezlerinin toplumsal kalkınmaya sunduğu katkılara değinen Kuralbekova, "Vatandaşlarımız, sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar, yardıma muhtaç gençler ve ayrıca 35 ila 55 yaş arası vatandaşlarımız, inşa ettiğiniz Rüzgar Enerjisi ve Yeşil Enerji Eğitim Merkezleri'nde kısa süreli meslek edindiler ve edinmeye devam edecekler. Bu sayede iyi maaşlar alarak sosyal ve ekonomik durumlarını güçlendirecekler." diye konuştu.

Türkiye ve TİKA'nın sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Kuralbekova, okul topluluğu, öğrenciler ve kendi adına kardeş Türk halkının gösterdiği bu cömert tutum ve yardımlar için derin şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından TİKA Başkanı Eren'e madalya ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kurdele kesimini gerçekleştiren protokol üyeleri, daha önce aynı okulda kurulan Yeşil Enerji Eğitim Merkezi ile donatımı yapılan Rüzgar Enerjisi Atölyesi'ni gezdi.

Kaynak: AA
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