Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA Başkanı Eren: Türkiye'nin Kalkınma Çalışmaları Dünyada Önünü Açıyor

18.04.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA Başkanı Eren, Türkiye'nin etkili kalkınma programlarını vurguladı, arabulucu rolünü ön plana çıkardı.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/BEKİR AYDOĞAN - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin kalkınma programını çok etkili, çok verimli ve ihtiyaca yönelik çalışmalarla yaptığını belirterek "Tüm bu çalışmalar, Türkiye'nin dünyada önünü açmaktadır." dedi.

Eren, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'nin her yıl daha içerikli ve daha derinlikli şekilde, konularıyla ve katılımcı sayısıyla kendisini geliştirdiğini, bu yılın "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasının da çok doğru bir başlık olduğunu söyledi.

Eren, bölgede uzun yıllardır çatışmaların yaşandığına dikkati çekerek "Özellikle İsrail'in Gazze'deki saldırıları, soykırımı, onun neticesinde İsrail'in bölge ülkelerinde oluşturduğu istikrarsızlık, bu güvensizlik ortamı bizi hakikaten çok endişelendiriyor. Sadece bizi değil tüm dünyayı endişelendiriyor. Daha sahici bir işler yapılması gerektiği konusunda herkes hemfikir." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla bölgede tansiyonun yükseldiğini anlatan Eren, Türkiye'nin arabulucu rolüyle önemli görev yürüttüğünü vurguladı.

Eren, ADF'nin herkesin bir araya geldiği ve dünyadaki birçok paydaşıyla kendi meselelerini konuştukları ortam sunduğuna işaret ederek, bu nedenle de mutlu olduklarını dile getirdi.

"Türkiye'ye çok büyük bir teveccüh bulunuyor"

Eren, dünyada kalkınma yardımları mimarisinde önemli bir değişim ve dönüşüm arifesinde olunduğunun ve Türkiye'nin de kalkınma programları uyguladığının altını çizdi.

"Soydaş coğrafyalar, dost ve akraba ülkeler ve hedef ülkelerde bu faaliyetleri yürütüyoruz." diyen Eren, ABD ile bazı ülkelerin kalkınma yardımları rakamsal açıdan yüksek gözükse de ortaya çıkardıkları kalkınma verimliliğinin çok az olduğunu ifade etti.

Eren, "Biz, TİKA olarak ve Türkiye olarak onlara göre çok daha az bütçelerle çok daha yüksek verimli işler yapabiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ilişkin Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin bu kalkınma programını çok etkili, çok verimli, ihtiyaca yönelik ve gün sonunda Türk bayrağını ve Türkiye'yi gururlandıran çalışmalarla yaptığını söyleyebiliriz. Tüm bu çalışmalar, Türkiye'nin dünyada önünü açmaktadır. Küresel adaletin, küresel barışın bu çalışmalarla sağlanacağını, gelir adaletsizliğinin, küresel eşitsizliğin de yine birbirimizle ortak projeler üreterek giderileceğini düşünüyoruz."

"Türkiye hem haklı hem güçlü hem de adaleti merkeze alan bir anlayışla politikalarını yürütüyor." diyen Eren, bu nedenle de Türkiye'ye çok büyük teveccüh olduğunu ve bunun ADF'de görüldüğünü vurguladı.

"Bugün Türkiye'nin uzlaştırıcı olmadığı, masada olmadığı, sözünün dinlenmediği hiçbir kriz yok." değerlendirmesinde bulunan Eren, TİKA olarak Türkiye'nin dünyadaki gücünün artması için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

17:21
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur’dan Galatasaray’a mesaj
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:31:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.