TİKA Başkanı Kayalar'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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TİKA Başkanı Kayalar'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması

TİKA Başkanı Kayalar\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Serkan Kayalar, AA'nın 2024 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli fotoğrafları seçti.

14.01.2025 12:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayalar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen Kayalar, Suriye'deki yeni sürecin halk tarafından benimsendiğini ve halkın yeni sürecin ilk gününden itibaren sosyal yaşantısını kesintiye uğratmadan devam ettirdiğini belirterek "Suriye halkının mutluluğunu paylaşan bir kare olarak ben bu kategoride 'Her şeye rağmen' fotoğrafını seçiyorum." dedi.

Kayalar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" başlıklı karesini oyladı. Doğa fotoğrafçılığının çok sabır gerektirdiğini belirten Kayalar, "Bu manada her sene özellikle Yılın Kareleri'nde gerçekten doğaya ait harika fotoğraflar yer alıyor." ifadesini kullandı.

"Haber" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" karesini oylayan Kayalar, " Gazze'de çok ciddi bir yıkım mevcut ve bu yıkımın belgelenmesi çok önemliydi. Anadolu Ajansı da zaten birçok kitabıyla 'Tanık' olsun, 'Kanıt' olsun bu süreci belgelendirdi. 'Geriye kalan' da Han Yunus'ta ne kadar büyük bir yıkım olduğunu tüm dünyaya gösteren bir fotoğraf olarak önemli." diye konuştu.

Kayalar, "Günlük hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Namaz vakti" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" isimli fotoğrafını tercih eden Kayalar, "Ben bu fotoğraflar içerisinde, özellikle paralimpik olimpiyatlarında (Paris 2024 Paralimpik Oyunları) bu sene çok ciddi başarılar elde ettik. Bizim makaralı yay finalinde para okçumuz Öznur Cüre Girdi'nin bu sevincine tanıklık eden fotoğrafı çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kayalar, "Yılın Kareleri" oylamasının heyecanla beklediği bir an olduğunu belirterek "'Yılın Kareleri', AA'nın foto muhabirlik alanındaki küresel yetkinliğini gösteren en önemli alanlardan birisi. TİKA olarak AA'yla yıllara sari çok değerli işbirliklerimiz var." dedi.

AA'nın artık "küresel" bir marka olduğunu söyleyen Kayalar, "Bu anlamda da birçok karesi habercilik alanında olsun, spor alanında olsun, günlük hayatta olsun artık küresel düzeyde görünür hale geldi. Bu anlamda biz yılın karelerini de bugün sizlerin de tanıklığıyla burada seçtik, oyladık. Ben AA'yı ve çok değerli çalışanlarını bu vesileyle tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Serkan Kayalar, Kültür Sanat, Güncel, Suriye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Başkanı Kayalar'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

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