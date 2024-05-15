TİKA, Belgrad\'daki bir ilköğretim okuluna spor malzemesi desteği sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın Zemun bölgesinde bulunan Mihajlo Pupin İlköğretim Okuluna spor malzemesi desteğinde bulundu.

Okulda düzenlenen malzeme teslim törenine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da katıldı.

Hami Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın 2009'dan bu yana Sırbistan'da faaliyet gösterdiğini söyledi.

TİKA'nın Sırbistan'da şimdiye kadar 370'e yakın proje gerçekleştirdiğini belirten Aksoy, "Toplam yardımların meblağı 40 milyon dolara yaklaştı. Hemen her ay çeşitli alanlarda Sırp kurumlarına destek oluyoruz. Eğitim alanı bunlardan önemli olanlardan biri, okulların yapımı, okullara bilgisayar temini daha önce yaptığımız yardımlar." dedi.

Mihajlo Pupin İlköğretim Okulunun spor alanında önemli başarıları olan eğitim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Büyükelçi Aksoy, şöyle konuştu:

"Okula 450'ye yakın spor malzemesi tedarik ettik, bunları yapmaktan ve onlara vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sırbistan, spor alanında dünyanın önemli ülkelerinden biri, küçük bir ülke olmasına rağmen sporun her branşında önemli sporcular yetişmiş. Bizim spor alanında işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Amacımız iki ülkenin spor alanındaki etkinliklerini birlikte gerçekleştirmesi, Sırbistan'ın bazı tecrübelerinden bizim yararlanmamız, bizim bazı tecrübelerimizden onların yararlanması. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."

TİKA tarafından okula, beton pinpon masası ve malzemeleri, basketbol potaları, baskılı formalar, egzersiz topları ve minderleri, atlama ipleri, bel çemberleri, badminton setleri, voleybol, basketbol, futbol ve hentbol topları, okçuluk setleri gibi birçok spor malzemesi temin edildi.