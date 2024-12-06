TİKA'dan Afganistan'a Eğitim Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki çeşitli okullara sıra ve masa desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Başkanlığın, Afganistan'da eğitim altyapısına desteğinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Belh vilayetinde 3 okula 300, Cüzcan vilayetinde 3 okula 300 ve Faryab vilayetinde de 5 okula 350 takım sıra ve masa desteği sağlandığı kaydedildi.

TİKA olarak binlerce Afgan öğrencinin daha iyi koşullarda eğitim almasına katkı sağlamayı sürdürecekleri vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da eğitim altyapısına yapılan destek, ülkenin kalkınması ve istikrarı için hayati bir öneme sahip. Yıllarca süren çatışmalar ve ekonomik zorluklar, eğitim sisteminin temel unsurlarını zayıflattı. Sadece fiziksel yapıların yeniden inşasına değil, aynı zamanda öğretmenlerin eğitimi, modern eğitim materyallerinin temini ve kız çocuklarının eğitime erişimi gibi konulara da öncelik veriyoruz."

Açıklamada; ???????Belh, Cüzcan ve Faryab vilayetleri milli eğitim müdürlerinin söz konusu yardımlar nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür ettiği belirtildi.