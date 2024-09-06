TİKA'dan Afganistan'da Meslek Kursları - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'da Meslek Kursları

TİKA\'dan Afganistan\'da Meslek Kursları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor.

06.09.2024 20:47
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği işbirliği ile düzenlenen Metal Doğrama ve Kaynakçılık 2. etap ve Cep Telefonu ve Tablet Tamirciliği 3. etap kursları için ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilerek kursiyerlere teslim edildiği belirtildi.

Malzeme temini ile başlayan ve 6 ay sürecek söz konusu kurslarda, bedensel engelli 20 kişinin eğitim alacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, her iki kurs için dijital güç kaynak makineleri, LCD ekran ayırıcıları, hayva uçları ve tencereleri, tornavida takımları, farklı ebatlarda profil demirler, metal saçlar, MDF plakalar ve diğer birçok araç ve gerecin kursiyerler için temin edildiği bildirildi.

Malzeme teslim töreninde konuşan Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hacı Zikrullah Mazlumyar, TİKA'nın engelli bireylere yönelik kurslarından birçok kişinin mezun olduğunu ve iş bularak şu an ailelerini geçindirdiğini söyledi.

Mazlumyar, dernek ve kursiyerler adına TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Cüzcan Vilayeti Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Zamanuddin Fakiri ise konuşmasında Afganistan'da ciddi oranda işsizlik bulunduğunu belirterek, TİKA'nın söz konusu faaliyetlerinin Afgan toplumu açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir ise Afgan halkının en zor zamanlarda yanında olduklarını ve benzeri kalkınma projelerinin devam edeceğini bildirdi.

Arıca daha önce cep telefonu ve tablet tamirciliği, ayakkabı tamiri ve yapımı, halı dokumacılığı, katı ve sıvı sabun yapımı, biçki-dikiş ve nakış kursları gibi çok sayıda kursun hayata geçirildiği ve en az 175 engelli Afgan'ın mezun olarak iş sahibi olmasının sağlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

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