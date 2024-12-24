TİKA'dan Afganistan'da Kadınlara Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'da Kadınlara Destek

TİKA\'dan Afganistan\'da Kadınlara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde kadınlara yönelik düzenlenen biçki-dikiş ve nakış kurslarından başarı ile mezun olanlara ekipman desteği sağlıyor.

24.12.2024 19:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde kadınlara yönelik düzenlenen biçki-dikiş ve nakış kurslarından başarı ile mezun olanlara ekipman desteği sağlıyor.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Afganistan'da kalkınma projelerine yönelik desteğin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Afganistan'ın kuzeyinde TİKA ve Afganistan Ulusal Engelli ve Şehit Ailelerini Koruma Derneği işbirliğiyle kadınlara yönelik düzenlenen biçki-dikiş ve nakış kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere makine desteği veriliyor.

Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde sürdürülen kursları başarı ile bitiren kursiyerlere 100 dikiş ve 50 nakış makinesi temin edileceği, 8 kursiyere teslimin yapıldığı, kalanların da devam eden kursların sona ermesiyle teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, kadınların mesleki becerilerini geliştirmenin ve ekonomik hayatta daha etkin bir rol üstlenmelerini desteklemenin hedeflendiği aktarıldı.

Mezar-ı Şerif, Bağlan, Sar-e Pol ve Cüzcan vilayetlerindeki kursların da yakın zamanda sonlanacağı ve mezunlarına ekipman desteği sağlanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'da Kadınlara Destek - Son Dakika

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