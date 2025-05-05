TİKA\'dan Arnavutlara Zeytin Fidanı Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) işbirliğiyle Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere zeytin fidanı ve kimyasal gübre hibe etti.

Elbasan iline bağlı Libraş kasabasındaki dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, ALSAR Başkanı Mehdi Gurra katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde dünya genelinde yaşanan sıkıntılardan dolayı yaşadığınız güçlükleri aşabilmeniz için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bugün teslim edeceğimiz fidanlar ve tarımsal gübre size Türk halkından birer hediyedir. Kardeş Türk halkından kardeş Arnavutluk halkına, sizlere, sizlerin geçimini biraz daha ferahlatabilmek için zorlukları aşabilmek için bir gönülden hediyedir."

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra ise Arnavutluk'taki Türk kurumlarının temsilcilerine teşekkür ederek, proje kapsamında Elbasan ve Berat illerinde toplam 50 aileye 35'er zeytin fidanı ve 50'şer kilogram kimyasal gübre desteği sağlandığını vurguladı.

Gurra, "Bu projemizle kırsal kesimde yaşayan ve zeytin ağacı yetiştirme imkanı olan sizlere bir nebze de olsa faydalı olabileceğimizi umuyoruz." dedi.